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كليات في جامعة القاهرة تلغي امتحانات الميدتيرم وتضيف درجاتها إلى نهاية العام | من واقع قرار تعليق الدراسة ومواجهة فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:00 م
جامعة القاهرة - صورة
جامعة القاهرة - صورة أرشيفية
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عبد الله علي

بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بتاريخ 21 مارس الجاري، ووفقا للمادة الخامسة (٥)  من قراراته بإلغاء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني (الميدتيرم) وإضافة درجاته على امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على استمرار الدراسة بنظام التعليم عن بعد، التزمت بعض كليات جامعة القاهرة بهذا النص كاملا وكان في أغلبها الكليات النظرية مثل التجارة والحقوق والإعلام.



ولكن كان للكليات العملية رأي آخر وقررت أن يضاف درجات امتحان الميد تيرم إلى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، مع عدم إضافة درجات أعمال السنة كاملًا، وذلك حتى لا يظلم الطالب، والتأكد من أن الطالب يلتزم بحضور المحاضرات المقررة اليكترونيًا (التعليم عن بعد) مثل كليات: الهندسة والحاسبات والطب.



 وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة، إن درجات الميدتيرم سوف تضاف إلى درجات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

 

وأضافت "مصطفى"، في تصريح لها، أن القرار جاء وفقًا لاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي بالمجلس الأعلى للجامعات في جلسة رقم 698 بتاريخ أمس السبت 21 مارس الجاري.

 

فيما قال الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إن الكلية أخذت جميع الاحتياطات بخصوص تعليق فترة الدراسة والتوقعات بمد تلك الفترة، مشيرا إلى أن الكلية مستمرة في عملية التعليم الاليكتروني وتطور من تلك العملية.

 

وأضاف عبد الفتاح، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه بالنسبة لامتحانات الميدتيرم فأن الكلية ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات بإلغاءه، موضحا أنه سيكون هناك بديل عنه بدرجات أعمال السنة، وذلك لحث الطلاب على المذاكرة.


وفي نفس السياق، قالت الدكتورة إيمان ثروت عميدة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إن درجات أعمال السنة في الكلية 20 و20 أخرى للميد تيرم وامتحانات نهاية الفصل الدراسي من 60، موضحة أن الميد تيرم سوف يضاف إلى امتحان اخر العام ويصبح من 80 وأعمال السنة من 20 كما هي.


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وأضافت إيمان، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن كلية حاسبات نظام الدراسة يعتمد على المواد العملية فمن الصعب أن الطلاب يعتمدون على امتحان النهائي فقط، مشيرة إلى أن الكلية سوف تعتمد في درجات أعمال السنة في تقييم الطلاب على التفاعل مع المحاضرات المباشرة من خلال موقع "zoom"، والبعض الآخر على موقع الكلية ويوتيوب.


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