فولفو تبدأ إنتاج بوليستار 2 في الصين.. بالرغم من فيروس كورونا

أعلنت شركة فولفو عن بدء إنتاج بوليستار 2 الكهربائية بالكامل في مصنع الشركة في Luqiao في مقاطعة جيجيانغ بشرق الصين.

بالرغم من التخوفات من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 لا ان شركة فولفو بدأت بالفعل الإنتاج ولكن مع وضع سياسات صارمة من لضمان سلامة عمالها

اقرأ أيضا :

أسعار ومواصفات سكودا كودياك 2020 فى مصر اليوم

شيفروليه اكوينوكس العائلية الجديدة تقدم حلولا مبتكرة لسلامة الأطفال

من الداخل والخارج.. شاهد سيارة فورد كوجا الجديدة بمواصفات خيالية.. صور

الإصدار الأساسي من بوليستار 2 هو Launch Edition وسيبدأ سعره من 63,000 دولار ، وسيتم إنتاج إصدارات أخرى، على أن تحصل السيارة على إصدار أعلى يستمد قوته من زوج من المحركات الكهربائية وبطارية 78 كيلوواط/سا، وسيحصل هذا الطراز على قوة 402 حصان وعزم دوران 660 نيوتن.متر، ويمكنها التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من خمس ثوان.

ستحصل الإصدار الذي يستمد قوته من محركين كهربائيين على عدد من الأجزاء الأخرى التي تركز على الأداء مثل تعليق Öhlins القابل للتعديل، ومكابح بريمبو ذات الأربعة مكابس، كما سيحصل الإصدار على نطاق كهربي يبلغ 442 كلم لكل شحنة، إلا أن الإصدار الذي سيصل إلى السوق أولًا هو الإصدار ذو المحرك الواحد.

كما أنها أول سيارة إنتاجية تستخدم نظام ترفيهي مدعوم بنظام أندرويد ومدمج فيه مساعد جوجل وخرائط جوجل ومتجر جوجل بلاي، وإلى جانب بوليستار 2، فإن مصنع Luqiao يبني أيضًا سيارة فولفو XC40.