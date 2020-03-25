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رياضة

كيليني يمدد عقده مع يوفنتوس

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:16 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، أن جيورجي كيليني، قائد ومدافع نادي يوفنتوس، قرر الموافقة على تمديد عقده مع نادي السيدة العجوز لموسم إضافي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن كيليني وافق على عرض يوفنتوس المقدم إليه بتمديد عقده مع الفريق لمدة موسم إضافي، وذلك في ظل سعي النادي للمحافظة على قائديه.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد ذكرت أن يوفنتوس يسعى أيضًا لتجديد عقد حارس مرماه المخضرم جيانلوجي بوفون لمدة عام هو الآخر.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
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