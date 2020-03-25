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تعليم

رئيس جامعة المنوفية: تشخيص 620 حالة مرضية عبر العيادات الإلكترونية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 06:32 م
الدكتور عادل مبارك
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
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مروة فاضل
أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية عن نجاح الموقع  الإلكتروني الذي أطلقته مستشفيات جامعة المنوفية http://hi-hea.com/ في التعامل مع العديد من الحالات وتشخيصها، موضحا أن عددها بلغ 620 حالة في مختلف التخصصات بالإضافة إلي استفسارات المواطنين حول الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مبارك أن الموقع الإلكتروني هو مبادرة  من جامعة المنوفية حرصا علي سلامة المرضي، ولحل مشكلة الزحام التى تواجه المستشفيات الجامعية فى ظل الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا المستجد حيث  يتاح للمريض طلب المشورة من العيادة الطبية التخصصية طبقا لحالته الصحية ويقوم الطبيب المكلف بالعيادة بالتواصل معه عبر الإنترنت بالصوت والصورة أو الهاتف العادى أو المحمول، وفى حالات الضرورة يقوم الطبيب بحجز موعد للمريض للحضور للمستشفيات الجامعية.

وأكد مبارك ان مستشفيات جامعة المنوفية تعمل علي مدار 24 ساعة لتقديم الخدمة الطبية لمواطني  المحافظة والمحافظات المجاورة وتستقبل جميع الحالات الطارئة وحالات الأورام مع إتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية لحماية المترددين علي المستشفيات.

وأوضح أنه تم عمل جداول منتظمة للأطباء في تخصصات الصدر و الأمراض المتوطنة وفريق مكافحة العدوى لمناظرة الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا ومناظرة المريض بغرفة العزل في حالة عودة  المريض من السفر خلال الأسبوعين الماضيين او مخالطته أحد الحالات الإيجابية ويتم تحويل الحالات المشتبه بها مباشرة إلى مستشفي الحميات و مستشفي الصدر بميت خلف

واشار رئيس الجامعة إلي أنه  تقرر  تخصيص عيادة لفحص العاملين  بالمستشفيات الجامعية من أطباء و صيادلة و تمريض و فنيين و أعضاء جهاز إدارى و عاملين يوميًا من الساعة 11  إلي  12 ظهرًا بعيادة الصدر بالعيادات الخارجية و  خلال فترة النوباتجية و السهر بمقر قسم الصدر حرصا علي سلامتهم.

قام بتصميم الموقع الإلكتروني بمستشفيات جامعة المنوفية وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمستشفيات الجامعيه برئاسة الدكتور محمد مرزوق مدير الوحدة والدكتور عمرو مسعد صابر نائب مدير الوحدة والاستشاري التقني للمستشفيات وفريق العمل تحت إشراف الدكتور محمود قوره عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى مدير عام المستشفيات الجامعية.
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