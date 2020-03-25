شاهد.. أحمد موسى يعرض لقطات من المحافظات تظهر الالتزام بحظر التجوال

عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الأربعاء، لقطات مصورة من جميع محافظات الجمهورية لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال في أرجاء الجمهورية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن:«الشوارع فاضية والناس ملتزمة بقرار حظر الحركة، ودي حاجة كويسة ونسبة التطبيق وصلت أكثر من 90%، ورجال الشرطة منتشرين في كل محافظة لانهم المعنيين بمتابعة قرار الحظر".





وأضاف مقدم برنامج «على مسئوليتي»، :"محافظة بني سويف واسكندرية أكثر المحافظات خالية في هذه اللحظة وكل التحية للاسكندرية شعبا ورجل الشرطة، الوضع أفضل في مصر ومحترم والشرطة متواجدة في الشارع لتأدية واجبها، والصورة ايجابية ولديها وعي واحترام للقانون".





وأكمل ان هذا الأمر جاء لحماية المواطنين وتحقيق التباعد المجتمعي ولابد من الجلوس في المنزل.





وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :





*حظر حركة المواطنين من الساعة ٧ مساء حتى ٦ صباحا





*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين





*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة ٥ مساء حتى ٦ صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات









*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية





*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط





*تعلق جميع الخدمات الحكومية كـ الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات





*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة





*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم





*مد تعليق الدراسة لمدة ١٥ يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في ٢٩ مارس (من بعده ١٥ يوم اضافي)





*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال ١٥ يومًا إضافيًا





*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية





*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد





وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها ٤ الاف جنيه وتنتهي بالحبس.



