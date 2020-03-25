وفاة دبلوماسي بريطاني رفيع المستوى بفيروس كورونا

توفي نائب السفير البريطاني لدى المجر إثر الإصابة بفيروس كورنا المستجد.





وقالت بريطانيا إن نائب السفير البريطاني ستيفن ديك، 37 سنة ، توفي أمس بعد إصابته بفيروس كورونا.





إلى ذلك، أعلنت وسائل الإعلام البريطانية اليوم الأربعاء أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز أصيب بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19.





يذكر ان إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت أمس الثلاثاء على أول علاج في الولايات المتحدة للفيروس التاجي الذي أصاب أكثر من 50000 أمريكي وهو من بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من العدوى، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.



