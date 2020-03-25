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فن

شاهد.. أحمد العوضي يروج لمسلسل «شديد الخطورة»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:45 م
احمد العوضى
احمد العوضى
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مريم عزت
نشر الفنان احمد العوضي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" صورة جديدة له، داخل البوستر الدعائي لمسلسل "شديد الخطورة "، مروجًا له. 
وعلَّق أحمد العوضى على الصورة : شديد الخطورة.. قريبا علي watch it"، من إنتاج تامر مرسي، وتأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.
نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :

"ولع الدنيا ..  ربنا يوفقك ..  هيكسر الدنيا ان شاء الله "

وكان شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد هاجم أحمد العوضي عبر حسابه على "فيسبوك  أحمد العوضى"،وكتب: "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

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