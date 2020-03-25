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منوعات

بعد انتحار الممرضة المأساوي.. أمل جديد في إيطاليا.. انخفاض المعدل اليومي للوفيات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:44 م
انخفاض معدل الوفيات
انخفاض معدل الوفيات في إيطاليا
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أماني إبراهيم
انخفض عدد الوفيات، اليوم الأربعاء، في إيطاليا مقارنة بالأعداد التي يتم تسجيلها يوميا، الأمر الذي يعد مؤشرا إيجابيا للسيطرة على تفشي المرض في البلاد.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية ، فقد انخفضت أعداد الوفيات اليوم وتم تسجيل 683 حالة وفاة اليوم الأربعاء، وهو أقل بالمقارنة مع الأيام السابقة، حيث تم تسجيل 743 حالة وفاة في إيطاليا أمس الثلاثاء، و650 حالة وفاة يوم الإثنين، و650 حالة وفاة يوم الأحد، و793 حالة وفاة يوم السبت وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ ظهور الفيروس التاجي في إيطالي يوم 21 فبراير.


وعلى الرغم من عدد الإصابات الضخم في إيطاليا الذي جعلها بؤرة تفشي فيروس كورونا في أوروبا، فقد تعافى 9362 شخصا، وأفادت منطقة لومباردي الشمالية الأكثر تضررا عن انخفاض حاد في أعداد الوفيات مقارنة بالأيام السابقة، ولكن الوضع لا يزال حرجا.

ويأتي هذا الأمل بعد ساعات من انتحار ممرضة إيطالية بشكل مأساوي بعد معرفتها بأنها أصيبت بفيروس كورونا التاجي.
بعد انتحار الممرضة المأساوي.. أمل جديد في إيطاليا.. انخفاض المعدل اليومي للوفيات
بعد انتحار الممرضة المأساوي.. أمل جديد في إيطاليا.. انخفاض المعدل اليومي للوفيات
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