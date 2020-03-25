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مرأة

لإنهاء الجدل.. هل تنقل الحيوانات الأليفة فيروس كورونا التاجي ؟

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:34 م
هل تنقل الحيوانات
هل تنقل الحيوانات الأليفة لفيروس كورونا ؟
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آية التيجي
حثت هيئة طبية فرنسية، انه يجب على أصحاب الحيوانات الأليفة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مثل: غسل اليدين بعد أن تمسوا الكلاب أو القطط ، لتجنب الاصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وافادت الأكاديمية الفرنسية للطب اليوم، إنه على الرغم من عدم وجود أدلة حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تنقل الفيروس إلى البشر أو تمرض منه ، فقد يكون هناك خطر محتمل من انتقال الفيروس عن طريقهم، إذا كانوا مصابين به.


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وافاد الباحثون، إن انتشار مرض السارس في الفترة 2002-2003 ، الناجم عن فيروس تاجي قريب وراثيا من فيروس كورونا COVID-19 ، كان قادرا على إصابة العديد من أنواع الحيوانات بما في ذلك الراكون والقطط والهامستر.


وبالرغم من نتائج الابحاث لم تظهر أي من علامات فيروس كورونا المستجد على الحيوانات الاليفة، الا ان الابحاث اشارت الى ان فيروس كورونا COVID-19 يمكن أن ينتقل إلى الكلاب عن البشر الحاملين للمرض.


لذا نصح الباحثون، بتجنب التعامل المباشر مع الكلاب والحيوانات الاليفة وغسل اليدين قبل وبعد التعامل المباشر معهم، وعدم سماح الكلاب للعلق وجه اصحابهم، وفقا لما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية.


كما حذرت منظمة الصحة العالمية من التعامل مع الحيوانات الأليفة كالكلاب والقطط المنزلية، وذلك عن الشعور بأي اعراض تشير بالاصابة بفيروس كورونا التاجي COVID-19.


وصرحت منظمة الصحة العالمية مؤخرًا، بأنه لا يوجد  أي دليل على أن الكلب أو القط أو أي حيوان أليف يمكنه نقل فيروس كورونا التاجي COVID-19.

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