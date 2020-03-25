شوارع القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من حظر التجول.. صور وفيديو

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا امس من خلال مؤتمر صحفي.





تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسه صباحا و يبدا تطبيقها من الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين اضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسه مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت