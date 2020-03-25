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أخبار البلد

شوارع القاهرة والجيزة في الساعات الأولى من حظر التجول.. صور وفيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:52 م
صدى البلد
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رنا أشرف- عدسة : أشرف العمدة- عمر خالد
مشهد لا يتكرر كثيرا وهو رؤية شوارع القاهرة والجيزة خالية بسبب حظر التجوال الذى أقره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء امس ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر عدة قرارات لمواجهة انتشار فيروس كورونا امس من خلال مؤتمر صحفي.

تضمنت القرارات حظر حركة المواطنين فى الطرق العامة من الساعة السابعة مساء وحتى السادسه صباحا و يبدا تطبيقها من الأربعاء ومد تأجيل الدراسة لأسبوعين اضافيين وإيقاف المواصلات العامة والخاصة أثناء فترة الحظر وإغلاق كافة المحال التجارية من الخامسه مساء الى السادسة صباحا مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت
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