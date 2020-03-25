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أخبار العالم

ميجان تمنع هنري من رؤية والده الامير تشارلز بعد إصابته بكورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:30 م
الامير تشارلز وابنه
الامير تشارلز وابنه الامير هنري
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على صالح
منعت دوقة ساسكس، ميجان ماركل زوجها الأمير هاري من السفر، بما في ذلك العودة إلى المملكة المتحدة لرؤية والده المريض الأمير تشارلز، حسبما أفاد مصدر حصريًا لموقع ديلي ميل

وقال ممثلو العائلة الملكية في بيان، إن نتائج اختبار الأمير تشارلز (71 عاما) كانت إيجابية بسبب الإصابة بالفيروس التاجي، أمس الثلاثاء، وهو في عزلة ذاتية عن عقار بالمورال في اسكتلندا مع زوجته كاميلا.

وقال المطلعون إن "دوقة ساسكس أخبرت هاري أنه "لا بأس بها، وهي تسافر معه إلى أي مكان في الوقت الحالي".

وأضاف المصدر: أضافت ميجان إن هاري كان على اتصال مع والده ... بالطبع ، وإنه حزين ومستاء لإصابة والده، متابعة إن كليهما محبط لأنهما يريدان القيام بالمزيد للمساعدة.

كان هاري قد رأى والده في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث شوهدا معًا في خدمة الكومنولث السنوية في دير وستمنستر في لندن 9 مارس.

ميجان وهاري متحصنان حاليًا في قصرهما على الواجهة البحرية في جزيرة فانكوفر مع طفلهما آرتشي ويتخذان احتياطات إضافية أثناء الوباء عن طريق جعل الموظفين يتبعون بروتوكول نظافة صارما ويرتدون قفازات اللاتكس.
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