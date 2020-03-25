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محافظات

في أول أيام الحظر.. المحلات مغلقة والشوارع خاوية بالمنوفية.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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مروة فاضل

في اول ساعات حظر التجوال التزام المواطنون في مدن ومراكز محافظة المنوفية بقرارات الدولة.


وخلت الشوارع من المارة واغلقت المحلات وساد الهدوء في الشوارع الرئيسيه والفرعية والتزم الجميع بحظر التجوال.


ويتابع اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين ولتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم.


بدأت الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بشن حملات تفتيشية مكثفة للتأكد من الإلتزام بتنفيذ غلق كافة المحال والمولات والمنشأت التجارية فى موعدها المقررة إبتداءً من الساعة الخامسة مساءً إلي السادسة صباحًا لمدة أسبوعين على أن يتم الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.


كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشارع والتعامل الفورى لغلق المقاهي والكافيتريات والنوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وكافة الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى تفعيل حظر حركة المواطنين علي الطرق العامة وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص من الساعة السابعة مساءً حتي السادسة صباحًا ولمدة أسبوعين.


وأشار المحافظ الي ان الدولة لا تدخر جهدًا ضمن الخطة الشاملة لمواجهة فيروس كورونا حفاظًا على المواطنين ، مشددًا على مواصلة شن الحملات التموينية والتفتيشية بنطاق المحافظة لضبط أى مخالف.

 

في أول أيام الحظر.. المحلات مغلقة والشوارع خاوية بالمنوفية.. شاهد
في أول أيام الحظر.. المحلات مغلقة والشوارع خاوية بالمنوفية.. شاهد
في أول أيام الحظر.. المحلات مغلقة والشوارع خاوية بالمنوفية.. شاهد
في أول أيام الحظر.. المحلات مغلقة والشوارع خاوية بالمنوفية.. شاهد
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