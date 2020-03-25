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توك شو

عالم بالأوقاف: من يموت بفيروس كورونا فهو شهيد.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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عادل نصار
قال الشيخ أحمد صبري، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن هناك فرقًا بين الطاعون والوباء، الأول معلوم المصدر، أما الوباء غير معلوم المصدر، لذلك طالبت الحكومة المواطنين بالبقاء في المنزل خوفًا عليهم من الإصابة.

وأضاف "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبد الرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، أن أول مُصاب بفيروس كورونا ظهر في مصر كانت لسيدة أمريكية أصابت 54 شخصًا بالفيروس، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن شخص يُصاب بالفيروس وهو لا يُعلم ويُشفى منه، لكنه قبل ذلك بتواصله مع الناس قد يُصيب أحدهم والآخر لا يستطيع الشفاء منه وتتدهور حالته الصحية ويتوفى.

وأكد أن فيروس كورونا المستجد هو ابتلاء لكن ليس من عند الله، موجهًا رسالة للمواطنين قائلًا: "عشان الناس تتطمن أي حد يموت بالطاعون أو فيروس كورونا هو شهيد، وهذا ليس سوء خاتمة، هذا حسن خاتمة وشهيد عند ربنا".

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