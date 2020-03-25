خلو شوارع البحيرة من المواطنين للسيطرة على فيروس كورونا.. صور

خلت شوارع محافظة البحيرة مساء اليوم الأربعاء، من المارة بالتزامن مع فرض قرار حظر التجول من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، فيما توقفت تماما حركة مواصلات بكافة الطرق وبالمواقف الإقليمية والنقل العام والداخلى .

وذلك فى إطار كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين





ورصدت كاميرا صدى البلد شوارع محافظة البحيرة وهى خالية من المارة وكافة أنواع وسائل النقل وغلق كافة المولات المحلات التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي وصالات الجيم والنوادى الرياضية ومراكز الشباب





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارة، قد اعلن عن عدد من القرارات في إطار مواجهة انتشار فيرس كوروناومن بينها فرض حظر التجوال الذى بدأ من اليوم الأربعاء من الساعة الـ7 مساء وحتى السادسة صباحا، مع إيقاف حركة المرور للمواطنين والمواصلات.





و شملت قرارات رئيس الوزراء التى تم تفعيلها اليوم الأربعاء فى إطار إتخاذ كافة التدابير الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





-غلق كافة محال التجارية من الخامسة مساءًا وحتى السادسة صباحًا وغلق كامل يومى الجمعة والسبت.ولا يسرى القرار على المخابز سوبرماركت خارج المولات

-غلق كامل للمقاهى والكافيهات والمطاعم ويقتصر خدمة التوصيل للمنزال

-غلق كل النوادى الكبيرة و الشعبية ومراكز الشباب لمدة ١٥ يوم





وناشد رئيس الوزراء بتقليل الحركة بين المحافظات والمراكز مؤكدًا على تطبيق قانون الطوارئ على من يخالف تلك القرارات والتى تبدأ من غرامة ٤ آلاف جنيه وحتى الحبس







