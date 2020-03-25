الفراغ العظيم.. 2.6 مليار شخص حول العالم في المنزل بسبب العدو الخفي

1. إيطاليا
2. إسبانيا
3. فرنسا
4. ألمانيا
5. المملكة المتحدة
6- أيرلندا
7- بلجيكا
٨- الدانمرك
9- النمسا
10. البرتغال
11- الجمهورية التشيكية
12- النرويج
13. بولندا
14- كولومبيا
15- السلفادور
16- الأرجنتين
17. الصين
18. الهند
19- سري لانكا
20- نيبال
21- ماليزيا
22. مصر
23- تركيا
24. المملكة العربية السعودية
25- العراق
26- إسرائيل
27- الكويت
28. جنوب أفريقيا
29. كينيا
30- تونس
31- رواندا
32- السنغال
33- مدغشقر
34- أستراليا
35- نيوزيلندا
36- سويسرا
37- النمسا
38- لكسمبرغ
39- تايلند
40- إكوادور
41- اليونان
42- رومانيا
43- الفلبين
44- سلوفينيا
45- بيرو
46- بنما
47- كرواتيا
48- لبنان
49- صربيا
50- الجمهورية الدومينيكية
51- أرمينيا
52- الجزائر
53- سان مارينو
54- ليتوانيا
55- المغرب
56- الأردن
57- ألبانيا
58- قبرص
59- جمهورية مولدوفا
60- بوركينا فاسو - حظر التجول
61- السنغال - حظر التجول
62- أوكرانيا
63- فنزويلا
64- جورجيا - جزئية
65- كازاخستان - جزئية
66 - غواديلوب
67- الأراضي الفلسطينية
68- جزر المارتينيك
69- أوزبكستان - جزئية
70- بنغلاديش
71- جمهورية الكونغو الديمقراطية - جزئية
72- موريشيوس - حظر التجول
73- بورتوريكو
74- هندوراس
75- بوليفيا
76- كوت ديفوار - حظر التجول
77. موناكو - حظر التجول
78- الجبل الأسود - جزئي
79- توغو - جزئية
80- قيرغيزستان - جزئية
81- هايتي
82- جزر كايمان - جزئي