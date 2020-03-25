AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

الفراغ العظيم.. 2.6 مليار شخص حول العالم في المنزل بسبب العدو الخفي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:43 م
مدينة فارغة من السكان
مدينة فارغة من السكان بسبب المخاوف من فيروس كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا التاجي (كوفيد-19) كوباء عالميا، في دولة تلو الأخرى، وجدت العديد من البلاد أن قرارات حظر التجول سواء كلية أو جزئية الحل الأمثل للسيطرة على انتشار المرض.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فـ يُعتقد الآن أن أكثر من ثلث سكان العالم في منازلهم، ويقدر عددهم بحوالي 2.6 مليار نسمة، يتعرضون لقرارات حظر التجول أو الغلق الجزئي، ويلتزمون في منازلهم.


وكان قد تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة ووفيات في كل القارات للفيروس شديد العدوى باستثناء القارة القطبية الجنوبية، حيث وصل عدد الإصابات العالمية المؤكدة إلى نصف مليون شخص.


وكانت قد أغلقت الولايات المتحدة عدد من الولايات بإغلاقها كاملة أو فرض حظر على المواطنين، أما إيطاليا فكانت أول دولة في أوروبا تطبق حظر كامل على حوالي 60 مليون شخص، مما منعهم من مغادرة منازلهم لشراء الاحتياجات الأساسية. 

وكذلك اتخذ إيمانويل ماكرون إجراءات حظر شاملة في جميع أنحاء فرنسا، وأصبحت شوارع الحب والجمال مهجورة تماما، وكذلك أعلنت السلطات المصرية عن حظر تجول لمدة أسبوعين، بدءًا من 25 مارس، سيتم خلاله تعليق وسائل النقل العام لتجنب انتشار الفيروس التاجي.

وكانت قد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن أمريكا وأوروبا هما الآن بؤرة تفشي الفيروس الذي ظهر في الصين أواخر ديسمبر الماضي، وانتقل من الشرق إلى الغرب. 

ولكن كان قد صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحياة في الولايات المتحدة ستعود إلى طبيعتها بحلول منتصف أبريل القادم، كما بدءت الصين في تخفيف قرار الحظر في مقاطعة هوبي البؤرة الأولى لتفشي المرض، مما يعطي أملا بأن الأزمة ستنتهي قريبا.

وهذه قائمة بالدول التي أعلنت تطبيق حظر سواء كلي أو جزئي

1. إيطاليا

2. إسبانيا

3. فرنسا

4. ألمانيا

5. المملكة المتحدة

6- أيرلندا

7- بلجيكا

٨- الدانمرك

9- النمسا

10. البرتغال

11- الجمهورية التشيكية

12- النرويج

13. بولندا

14- كولومبيا

15- السلفادور

16- الأرجنتين

17. الصين

18. الهند

19- سري لانكا

20- نيبال

21- ماليزيا

22. مصر

23- تركيا

24. المملكة العربية السعودية

25- العراق

26- إسرائيل

27- الكويت

28. جنوب أفريقيا

29. كينيا

30- تونس

31- رواندا

32- السنغال

33- مدغشقر

34- أستراليا

35- نيوزيلندا

36- سويسرا

37- النمسا

38- لكسمبرغ

39- تايلند

40- إكوادور

41- اليونان


42- رومانيا

43- الفلبين

44- سلوفينيا

45- بيرو

46- بنما

47- كرواتيا

48- لبنان

49- صربيا

50- الجمهورية الدومينيكية

51- أرمينيا

52- الجزائر

53- سان مارينو

54- ليتوانيا

55- المغرب

56- الأردن

57- ألبانيا

58- قبرص

59- جمهورية مولدوفا

60- بوركينا فاسو - حظر التجول

61- السنغال - حظر التجول

62- أوكرانيا

63- فنزويلا

64- جورجيا - جزئية

65- كازاخستان - جزئية

66 - غواديلوب

67- الأراضي الفلسطينية

68- جزر المارتينيك

69- أوزبكستان - جزئية

70- بنغلاديش

71- جمهورية الكونغو الديمقراطية - جزئية

72- موريشيوس - حظر التجول

73- بورتوريكو

74- هندوراس

75- بوليفيا

76- كوت ديفوار - حظر التجول

77. موناكو - حظر التجول

78- الجبل الأسود - جزئي

79- توغو - جزئية

80- قيرغيزستان - جزئية

81- هايتي

82- جزر كايمان - جزئي

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دراسة صادمة.. الأنفلونزا أشد خطرا من فيروس كورونا

بعد رفض 3 عروض.. الصين تسمح بدخول خبراء أجانب لدراسة فيروس كورونا

تحت شعار أنا وسأفعل.. العالم يحيي اليوم العالمي للسرطان غدا

بعد إصابة 59 شخصا.. أحدث 29 معلومة صادمة عن تطورات فيروس كورونا

الفاتيكان: إقامة احتفالات عيد الفصح دون مصلين للحد من انتشار كورونا

إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة : قد يموت الملايين من الناس حول العالم بسبب كورونا

مصر أعلى دول العالم شفاءً من الفيروس.. متحدث الصحة يزف بشرى بشأن فيروس كورونا

أسعار الذهب تتهاوى في مصر.. والجرام يخسر 5 جنيهات

متخصص يزف بشرى للمصريين: اختفاء كورونا قريبا وسيصبح كالإنفلونزا

أردوغان: تركيا ستوقف فيروس كورونا خلال أسبوعين

قرار عاجل من الوزراء بشأن تكدس المواطنين بالمترو.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح

لأول مرة فى تاريخها.. كوينجسيج تكشف عن سيارة بأربعة مقاعد.. صور

الزواج في زمن الكورونا.. عروسة تخلت عن الفرح بـ جلسة تصوير بالكمامات الطبية.. صور