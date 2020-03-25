جامعة الزقازيق تحصل على تجديد شهادة المطابقة مع المواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة

حصل النظام الإداري بوحدة دعم التميز الإداري وعدد (9) إدارات بجامعة الزقازيق على تجديد شهادة المطابقة مع المواصفة القياسية لنظام إدارة الجودة ISO9001/2015،وذلك في إطار حرص الجامعة على تطوير الأداء بالإدرات الجامعية،تحت رعاية د. عثمان شعلان رئيس الجامعة، وتوجيهات د. ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،ود. عبد المنعم نافع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





وتوجه د.عثمان شعلان رئيس الجامعة بالتهنئة لجميع العاملين بالجامعة،و للسادة المديرين والعاملين بإدارات (الموارد البشرية، الدراسات العليا والبحوث، العلاقات الثقافية، مركز التدريب الإداري،المشتريات والمخازن، الصيانة، شئون التعليم والطلاب،المدن الجامعية، الموازنة والحسابات) وكذلك القائمين على وحدة دعم التميز الإداري، على ما قدموه من عمل دؤوب وجهد متميز بعملية المراجعة بهدف الإرتقاء بالجامعة،وحصول النظام الإداري بالجامعة على شهادة المطابقة مع المواصفة ISO 9001/2015.





كما أثنت الشركة المانحة على أداء النظام الإداري بالجامعة،حيث لم يتم رصد أيًا من حالات عدم المطابقة خلال العمليات التي خضعت للمراجعة، وأن جميع الملاحظات الواردة بالتقرير فقط لتحسين الأداء.





ومن جانبها،أوضحت د.وفاء فوزي مدير وحدة دعم التميز الإداري أن تجديد شهادة المطابقة مع المواصفة جاء بعد تعرض النظام الإداري بالإدرارت لعملية المراجعة الخارجية من قبل الشركة المانحة TUV- NORD والتي تمت إليكترونياُ عبر تطبيق الفيديو كونفرانس تماشيًا مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





وأعربت د.وفاء فوزي عن شكرها لمديري الإدارات وجميع القائمين على وحدة دعم التميز الإداري،بقيادة(د. إيهاب طربوش، ود. هند الجميل) على ما قدموه خلال الفترة السابقة من عمل جيد بعملية المراجعة حيث تم تجهيز وإعداد الوثائق المطلوبة للمراجعة.



