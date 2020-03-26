لمواجهة كورونا.. برلمانية تطالب بتأجيل امتحانات الكليات العملية والتطبيقية

أكدت النائبة ألفت علي كامل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، صعوبة تأجيل الترم الثاني، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الثاني ستقام في موعدها بشهر مايو، وأن تأجيل امتحانات كليات العملي والتطبيقات إذ أمكن في إجازة آخر العام.





وأوضحت "علي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن التعليم الإلكتروني أفضل بالنسبة إلى الطلاب لتوفير الوقت والمجهود، وتخفيف كاهل المصاريف عن أهالي الطلاب، مؤكدة أن التطور التكنولوجي لم يخلُ منه أي بيت مصري الآن، لذلك لا داعي للقلق فالحكومة تعمل من أجل تحقيق مصلحة طلابها.







وطالبت النائبة، الطلاب بالالتزام بالبقاء في المنازل للحفاظ على صحتهم واستذكار المحاضرات المعلنة لهم كي يحصلوا على أعلى التقديرات، وأن يثبتوا للعالم كفاءة الشباب، ووعيهم وحرصهم على أمتهم مصر.



