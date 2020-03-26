AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

لمواجهة كورونا.. برلمانية تطالب بتأجيل امتحانات الكليات العملية والتطبيقية

الخميس 26/مارس/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
القسم السياسي

أكدت النائبة ألفت علي كامل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، صعوبة تأجيل الترم الثاني، مشيرة إلى أن امتحانات الترم الثاني ستقام في موعدها بشهر مايو، وأن تأجيل امتحانات كليات العملي والتطبيقات إذ أمكن في إجازة آخر العام. 


وأوضحت "علي"، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن التعليم الإلكتروني أفضل بالنسبة إلى الطلاب لتوفير الوقت والمجهود، وتخفيف كاهل المصاريف عن أهالي الطلاب، مؤكدة أن التطور التكنولوجي لم يخلُ منه أي بيت مصري الآن، لذلك لا داعي للقلق فالحكومة تعمل من أجل تحقيق مصلحة طلابها.


وطالبت النائبة، الطلاب بالالتزام بالبقاء في المنازل للحفاظ على صحتهم واستذكار المحاضرات المعلنة لهم كي يحصلوا على أعلى التقديرات، وأن يثبتوا للعالم كفاءة الشباب، ووعيهم وحرصهم على أمتهم مصر.


Advertisements

ترشيحاتنا

كيف تقضي إسعاد يونس الحجر الصحي؟ الإجابة مفاجأة

محمد صلاح نجم ليفربول محبط.. تعرف على السبب

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا .. تعرف عليها

أخبار الفن.. ابنة معالي الوزير تصاب بـ كورونا.. إليسا فى الحجر الصحي

للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

ماكرون يعلن عملية عسكرية للجيش الفرنسي لمواجهة كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تصور طفلها المصاب بكورونا يبكي: هل سأموت يا أمي؟ ..شاهد

إطلالة عصرية.. ميساء مغربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح