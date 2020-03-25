لمواجهة كورونا.. قرارات جديدة بشأن العيادات الخاصة والمستشفيات في كفر الشيخ

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، قرارات مديرية الشئون الصحية ونقابة الأطباء لمجابهة فيروس كورونا المستجد بمحافظة كفرالشيخ، التي تتضمن إغلاق جميع العيادات الخاصة والعيادات التخصصية "المستوصفات" والمراكز المتخصصة ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ويشمل القرار جميع التخصصات والأسنان ومعامل التحاليل ومراكز العلاج الطبيعي، واتباع معايير مكافحة العدوى وتنسيق المواعيد وعدم الازدحام، وإغلاق جميع العيادات الخارجية التابعة للمستشفيات الخاصة ابتداءً من الساعة الـ 5 مساءً ومنع الزيارات نهائيًا ويقتصر العمل بالمستشفيات على الطوارئ فقط مع مراعاة عدم التكدس والسماح بمرافق واحد فقط لكل مريض.





وتُعتبر مراكز الغسيل الكلوي والحضانات والعناية المركزة والنساء والتوليد والمستشفيات الخاصة طوارئ 24 ساعة، ويطبق الحظر على جميع مراكز الأشعة ما عدا التي تحتوي على الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي طوارئ 24 ساعة، على أن يسرى الإغلاق التام يومي الجمعة والسبت، تطبيقًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم ( 768 ) لسنة 2020م.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد الجنزوري، مدير هيئة الإسعاف المصرية بكفرالشيخ، والدكتور أحمد منصور، الأمين العام لنقابة الأطباء بكفرالشيخ، والدكتورة سماح جاد، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة أميرة هانم عبدالسلام، مدير العلاج الحر، والدكتور عبدالحميد طلحة، نائب مدير العلاج الحر، والدكتور عمرو قنديل، مساعد مدير العلاج الحر، والدكتور محمد علاء بركات، مساعد مدير إدارة المستشفيات.