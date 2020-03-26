خلال احتجازه في إيران.. وفاة عميل FBI السابق بوب ليفنسون

توفى عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي السابق بوب ليفنسون، خلال احتجازه في إيران.
ووفقًا لشبكة "سي بي إس" الأمريكية، أعلنت عائلة عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بوب ليفنسون أنه توفي أثناء احتجازه في إيران.
واختفى ليفنسون، في إيران عام 2013 أثناء عمله لدى وكالة المخابرات المركزية في مهمة غير معروفة لجمع المعلومات الاستخبارية.
وقالت العائلة في بيان: "تلقينا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتنا إلى استنتاج أن ليفسون توفي أثناء وجوده في السجن الإيراني.. لا نعرف متى أو كيف مات"، إلا أنه شكوك بدأت تحوم بشأن وفاته جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي تفشي في إيران.