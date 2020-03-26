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عضو مجلس نواب: شكاوى من الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة في تسجيل العمالة غير المنتظمة ..فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 06:25 ص
ماجد ابو الخير عضو
ماجد ابو الخير عضو مجلس النواب
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محمود محسن
أكد ماجد أبو الخير، عضو مجلس النواب، أن بعض المواطنين يشتكون من التعامل مع الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة القوى العاملة للعمالة غير المنتظمة للحصول على 500 جنيه منحة عاجلة.

وأضاف "أبو الخير"، أثناء استضافته ببرنامج التاسعة عبر فضائية مصر الأولي، أن بعض العمالة غير المنتظمة تم تسجيلهم وسيتم صرف المنحة لهم، موضحا أنه سيتم حل المشكلة قريبا لصرف المنحة لآخرين.

جدير بالذكر أن محمد سعفان وزير القوى العاملة، قدم بشرى سارة للعمالة غير المنتظمة، قائلا "سيتم تعويضهم بشكل سريع".

وأشار إلى أنه يتم حصر العمالة المنتظمة عبر الموجودين في سجلات القوى العاملة والمقاولين الذين يعملون لديهم، وتم إطلاق الموقع الإلكتروني "استثمار" لتسجيل العمالة المنتظمة، لافتا إلى أنه سيتم صرف منحة استثنائية لهم.

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