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رياضة

مجدي عبد الغني يوجه نصيحة لـ رمضان صبحي

الخميس 26/مارس/2020 - 01:12 ص
حسام الحارتي
طالب مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي السابق، رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، باستكمال رحلة احترافه في الفترة المقبلة.

وقال مجدي عبدالغني، فى تصريحات متلفزة ببرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق المذاع على قناة "Ten"، "أنصح رمضان صبحي باستكمال مشواره الاحترافي، وهو فعل ما عليه في الفترة الماضية مع النادي الأهلي، وأن مهمته في الموسم الماضي كانت محددة بحصد الدوري؛ وهو ما تحقق بالفعل".
 
وأضاف مجدي عبدالغني، "النادي الأهلي لن يستطيع شراء رمضان صبحي نهائيًا من هيديرسفيلد الإنجليزي؛ بسبب المغالاة فى المطالب المادية".

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