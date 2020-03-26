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رياضة

طارق حامد يوجه رسالة توعية للمصريين عن فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 12:39 ص
طارق حامد
طارق حامد
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محمد رشاد
وجَّه طارق حامد، لاعب وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة إلى الجماهير المصرية للتوعية من أخطار فيروس كورونا، مُطالبهم بالبقاء فى المنزل والابتعاد عن التجمعات، للحفاظ على حياتهم وتجنب الخطر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
وقال طارق حامد فى فيديو وجه خلاله رسالة للجماهير جاء نصها: "كورونا مرض خطير جدًا لو أهملته هتعرض حياتك للخطر المرض ده عامل زى الإصابة لو أهملتها هتأثر على مسيرتك بالسلب.. أبقى أمنًا وخلى بالك من نفسك وخليك في بيتك".
 
ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية حتى نهاية شهر مارس الجارى، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، حيث سيعود الفريق للتدريبات عقب نهاية فترة الراحة السلبية، وذلك بعدما قرر أيضًا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض لمدة أسبوع كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.
  
يذكر، أن اتحاد الكرة قرر مد فترة تعليق الدورى الممتاز، لمدة 15 يومًا مُجددًا فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد انتشار وباء كورونا.
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