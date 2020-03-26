AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح

الخميس 26/مارس/2020 - 02:01 ص
الكمامة الزرقاء والسوداء
الكمامة الزرقاء والسوداء في مواجهة كورونا
Advertisements
عزة عاطف

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لطبيب يوضح فيه الفرق بين الكمامتين السوداء والزرقاء المنتشرتين بالأسواق. 



وفي تجربة عملية بين الفرق في قدرة كل منهما على التصدي لفيروس كورونا، ارتدى الطبيب، في الفيديو، الكمامة السوداء، ثم أشعل النار باستخدام "قداحة"، وبدأ ينفث في النار؛ فانطفأت، وهو ما يثبت أنها تفتح الطريق أمام الهواء للمرور والدخول والخروج؛ مما يسهل عملية دخول الفيروسات والميكروبات إلى مرتديها من بين فتحات الكمامة. 



ثم ارتدى الطبيب الكمامة الزرقاء وأشعل القداحة، وكرر العملية في مقطع الفيديو المتداول عندما بدأ الطبيب ينفث الهواء أثناء ارتداء الكمامة الزرقاء لم تتأثر النار، وظلت القداحة مشتعلة مما يعني عدم مرور الهواء عبر فتحاتها.

 


وقال الطبيب إن الكمامة الزرقاء أفضل لأنها قادرة على منع انتقال الفيروسات والميكروبات إلى داخلها، فلن يتمكن فيروس كورونا من العبور عبرها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. طبيبة صينية تصرخ متألمة بعد وصول حالات الإصابة بـ كورونا إلى 4.500

أبرز فيديوهات التوك شو | الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. والتموين تكشف حقيقة إيقاف بطاقات غير المسجلين بموقع الوزارة.. فيديو

أمراض غير متوقعة تترتب على تبادل الأطفال للكمامات في المدارس

شاهد.. مصري يزيل الكمامة عن وجه رجل صيني ويتصرف بشكل صادم

لميس الحديدي ترتدي كمامة على الهواء.. شاهد

قنبلة موقوتة.. الكمامات تتسبب في الإصابة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

إصابة أول فنانة مصرية بفيروس كورونا .. تعرف عليها

مصطفي مراد يرد على نجم الزمالك : الأهلي بطل القرن

للوقاية من فيروس كورونا .. 5 أشياء تجنب ملامستها خارج المنزل

حكاية 120 ثانية بين أصوات الصراخ وارتطام حديد السيارات.. تفاصيل مرعبة في حادث دهس تريلا لـ 14 سيارة بالجيزة

ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي: شديد الخطورة

كيف تقضي إسعاد يونس الحجر الصحي؟ الإجابة مفاجأة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح

شاهد.. الشرطة تطبق العقوبات على مخالفي حظر التجول في الشوارع

تقوية المناعة والتصدي لفيروس كورونا .. اتبع هذه النصائح