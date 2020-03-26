بتجربة سهلة.. شاهد أيهما أفضل الكمامة الزرقاء أم السوداء.. طبيب يوضح

تداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو لطبيب يوضح فيه الفرق بين الكمامتين السوداء والزرقاء المنتشرتين بالأسواق.









وفي تجربة عملية بين الفرق في قدرة كل منهما على التصدي لفيروس كورونا، ارتدى الطبيب، في الفيديو، الكمامة السوداء، ثم أشعل النار باستخدام "قداحة"، وبدأ ينفث في النار؛ فانطفأت، وهو ما يثبت أنها تفتح الطريق أمام الهواء للمرور والدخول والخروج؛ مما يسهل عملية دخول الفيروسات والميكروبات إلى مرتديها من بين فتحات الكمامة.









ثم ارتدى الطبيب الكمامة الزرقاء وأشعل القداحة، وكرر العملية في مقطع الفيديو المتداول عندما بدأ الطبيب ينفث الهواء أثناء ارتداء الكمامة الزرقاء لم تتأثر النار، وظلت القداحة مشتعلة مما يعني عدم مرور الهواء عبر فتحاتها.





وقال الطبيب إن الكمامة الزرقاء أفضل لأنها قادرة على منع انتقال الفيروسات والميكروبات إلى داخلها، فلن يتمكن فيروس كورونا من العبور عبرها.