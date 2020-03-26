العربيات والناس اتعجنوا.. تفاصيل جديدة في دهس تريلا لسيارات متوقفة في كمين الحظر بالجيزة

كشفت مصادر أمنية، عن تفاصيل جديدة في حادث الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة.





وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول، وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة، الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الكريمات.





وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بسيارتين ميكروباص، و٦ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.





وكانت مصادر أمنية، أكدت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف بلغت ١٠ وفيات، و٩ مصابين حتى الآن.





وكانت محافظة الجيزة، شهدت حادثا مروريا بشعا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.





تلقت شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.





وعلى الفور، وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة برفقة فرق المباحث والإنقاذ البري والإسعاف.





وجارٍ استكمال حصر أعداد المصابين والوفيات.



