كشف حساب الألومنيوم بعد 17 جولة بالقسم الثاني

خاض فريق الألومنيوم 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،وحصد خلالها 32 نقطة محتلا المركز الثالث ،فاز ب10 جولات ،وتعادل بجولتين ،وخسر ب 5 جولات ،وسجل 20 هدف ،وتلقي 11 هدف .









وتستعرض "صدى البلد " هدافي فريق الألومنيوم بعد خوض 17 جولة :





أغاثون ميلاد 3 أهداف





محمود نجاح 3 أهداف





محمد عبدالحميد "ميدو " 3 أهداف





محمد الشربيني هدفين





مصطفي ناصر هدفين





محمود عطيتو هدفين





كرولس ماهر هدفين





إسلام عبدالراضي هدف





سمير فوزى هدف





محمد عبد الحفيظ هدف .









يحتل فريق الألومنيوم المركز الثالث برصيد 32 نقطة ،بعد خوض 17 جولة بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،قبل أعلان السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة بتعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوم اعتبارا من 16 مارس ويسرى القرار علي جميع المسابقات المحلية بجميع الدرجات والاعمار .



