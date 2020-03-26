قص حديد السيارات بالصواريخ.. قيادات أمن الجيزة تشرف على رفع وحصر ضحايا حادث الإقليمي

انتقلت قيادات أمن الجيزة، لموقع حادث دهس سيارة تريلا لقرابة 14 سيارة على طريق الصف الإقليمي ، وتتابع القيادات تحت إشراف اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة، عمليات رفع وحصر الضحايا والمصابين.





وتتولي أوناش مرور الجيزة، رفع آثار الحادث بالتعاون مع قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالجيزة، وتمت الاستعانة بصواريخ الكهرباء لقص حديد السيارات؛ نتيجة تداخلها في بعضها عقب دهس التريلا.





وقالت المصادر، إنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول، وتوقف نحو 15 سيارة، اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.





وأضافت المصادر، أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.





وكانت مصادر أمنية، أكدت في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحصيلة الأولية لحادث الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف بلغت 10 وفيات و9 مصابين.





وكانت محافظة الجيزة، شهدت حادثا مروريا كبيرا، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد كمائن الحظر على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة الصف.





تلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين تريلا وسيارات ملاكي و٢ ميكروباص على الطريق الدائري الإقليمي بالجيزة.





وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال إلى مكان الحادث، فانتقل إلى الموقع الحادث اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية، والعميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة، برفقة فرق المباحث وفرق الإنقاذ البري والإسعاف.



