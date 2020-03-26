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أخبار العالم

قرار عاجل من البنتاجون بشأن موظفيه في الخارج بسبب كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 01:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أمر وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الخميس، بوقف تحركات القوات الأمريكية وموظفي البنتاجون المدنيين خارج الولايات المتحدة لمدة 60 يومًا على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وتشهد الولايات المتحدة حالة واسعة من تفشي وباء كورونا جعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الصين وإيطاليا، وهو ما دفع بمنظمة الصحة العالمية للتحذير من أن سرعة الإصابات وانتشار العدوى قد تحولها الى بؤرة جديدة للوباء.

ومساء الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ في ولايات "نيويورك وتكساس وفلوريدا" بسبب تفشي الفيروس، قائلًا: "مامنا أسابيع عصيبة في ولاية نيويورك بسبب انتشار الفيروس، ونتابع التطورات في الولاية باعتبارها البؤرة الرئيسية لوباء كورونا، حيث نقوم ببناء مستشفيات ومراكز طبية بها".






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