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الموضوع مش هزار.. محافظ الشرقية: تحويل المخالفين للحظر للنيابة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:17 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية، إن الأمور مستقرة بالمحافظة وتم تنفيذ قرار حظر التجول لمنع تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه تم اكتشاف حالة واحدة بالمحافظة وتم التعامل معها على الفور حتى شُفيت، لافتًا إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لكل المخالطين لها وكانت نتيجة حالتهم سلبية.


وأضاف الدكتور ممدوح غراب، أثناء حواره ببرنامج "على مسؤليتي" المذاع على  فضائية "صدى البلد " مع الإعلامى أحمد موسى، أن الأمور مستقرة ومازالت تحت السيطرة، مؤكدا أن رؤساء الأقسام يكلفون بفتح مكاتبهم وتواجدهم باستمرار لطمأنة الناس والرد على تساؤلاتهم.


وأشار  محافظ الشرقية، إلى أن وكيل وزارة الصحة ينفذ خطة جيدة جدًا فى التواصل مع المواطنين لطمأنتهم، لافتا إلى أننا جميعًا نقدر حجم المرض الموجود وجميعنا على قدر المسئولية.


وتابع محافظ الشرقية أننا نأخذ الموضوع بحزم شديد وتم اصدار قرار بغرامة 20 ألف جنية فى حالة فتح اى محلات او كافيهات وغيرها بالمحافظة ، الى جانب إنهاء الترخيص فى حالة التكرار .

وأكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية فورًا، محذرًا "الموضوع مش هزار دا أمن بلد ومواطنين"، منوهًا بأنه تم غلق حوالى 8 مقاهٍ وكافتيريات، إضافةً إلى تحويل أكثر من حالة للنيابة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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