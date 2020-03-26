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فن

سميرة سعيد تحصد 105 آلاف مشاهدة بـ كليب واقع مجنون.. فيديو

الخميس 26/مارس/2020 - 06:55 ص
سميرة سعيد
سميرة سعيد
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سعيد فراج
حصدت الفنانة سميرة سعيد، 105 آلاف مشاهدة بأحدث أعمالها، كليب "واقع مجنون" بعدما طرحته عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب في 23 مارس الجاري. 


كليب "واقع مجنون" لـ سميرة سعيد، من كلمات: بهاء الدين محمد، ألحان: أشرف سالم، توزيع موسقي: محمد عرام، إخراج: نضال هاني. 


ويظهر الكليب الهموم التي طالت الإنسان وحوّلت حياته إلى حياة صعبة ومعقدة والأغنية من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم وتوزيع محمد عرام، ومن إخراج المخرج اللبناني نضال هاني. 


ومن أحدث أعمال سميرة سعيد  كانت أغنية "هليلة" من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، وهندسة صوت هاني محروس. 
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