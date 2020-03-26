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القومي للبحوث: دول العالم تعمل من أجل التوصل للقاح لـ كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 05:45 ص
الدكتور محمود بهجت
الدكتور محمود بهجت
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البهي عمرو

قال الدكتور محمود بهجت، المشرف العام على شبكة المعامل المركزية بالمركز القومى للبحوث، إن دول العالم تعمل من أجل التوصل سريعا لـ لقاح فيروس كورونا.



وأضاف المشرف العام بالقومى للبحوث، خلال حواره ببرنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن فيروس كورونا من عائلة كبيرة، مؤكدًا أن حماس كل عالم عليه أن يوظف للمصلحة العامة.



وأوضح القومى للبحوث، أن فيروس كورونا من الفيروسات سريعة الانتشار، مؤكدا أن الجميع شاهد فى الفترة الأخيرة عدد الإصابات والوفيات بسبب هذا الفيروس.



ولفت القومى للبحوث إلى أن الطريق طويل فى اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، وأوضح أن الأبحاث التي تتم على الحيوانات من الممكن لا تتماشى مع البشر.



وأشار القومى للبحوث إلى أن هناك عدة تساؤلات منها "هل سيكون هناك لقاح واحد يناسب جميع البشر أم أن كل خلايا مناعية يكون لها لقاح؟".


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