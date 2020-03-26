أول تعليق من إدارة ترامب على وفاة عميل FBI بوب ليفنسون في سجون إيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، اليوم الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتقد أن عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق روبرت ليفينسون المُحتجز في إيران قد مات منذ فترة.









وأضاف "أوبراين"، في تصريحات نقلتها شبكة "سي.إن,إن" الأمريكية، "يجب على إيران أن تكشف تفاصيل ما حدث مع ليفينسون".









ومساء أمس الأربعاء، أعلنت عائلة بوب ليفنسون، أنه توفي في السجون الإيرانية، حيث قالت في بيان: "لقد تلقينا مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم، ودفعتنا نحن أيضا، إلى استنتاج أن الزوج والأب الرائع توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال".









ولفت البيان إلى أن الأسرة، "لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كورونا في إيران".







