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فن

مع بعض نقدر.. ريم البارودي توجه نصائح لمتابعيها لمواجهة كورونا ..شاهد

الخميس 26/مارس/2020 - 07:55 ص
ريم البارودي
ريم البارودي
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مصطفى كرم
قدمت الفنانة ريم البارودي، عددا من النصائح لمتابعيها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بعد انتشاره بعدد كبير من محافظات مصر.


ونشرت ريم البارودي، مقطع فيديو عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، قائلة "النظافة هي خط الدفاع الأول ضد الكورونا اغسل إيدك كتير بالصابون، خالي السلام من بعيد متقربش من حد خالي بينك وبينه مسافة،بلاش تعطس في الهوا أو في ايدينا نستخدم مناديل، خليكم في البيت قدر الإمكان متقربش من حد خالي فيه بينكم مسافه علشان النفس". 



وأضافت "لازم تغسل ايدك بالصابون وطهرها كمان لو لمست اي حاجه جوه البيت أو بره البيت، مع بعض نقدر نقضي على فيرس كورونا وبإدينا نختار يا إما إنحسار يا إما انتشار".


يذكر أن ريم البارودى حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

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