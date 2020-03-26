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فن

مسلسل قيامة عثمان 16 يتصدر جوجل تريند

الخميس 26/مارس/2020 - 09:09 ص
مسلسل قيامة عثمان
مسلسل قيامة عثمان
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آيه عاطف
تصدر مسلسل قيامة عثمان 16 تريند جوجل، حيث يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا على مستوى الدراما التركية التاريخية العثمانية المستوحاة من تاريخ تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان غازي بن أرطغرل.  

وكانت من أسباب نجاح "قيامة عثمان" أيضًا منذ بداية عرض حلقاته للمشاهدين، شعبية أبطاله الكبيرة وأحداثه المشوقة. 

وقيامة عثمان مسلسل تركي درامي تاريخي من إنتاج مؤسسة بوزداغ فيلم، وإخراج متين جوناي، وبطولة الممثل بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل، والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصلهان كارالار، وجلال آل، وديدام بالشين، ويتم عرضه على قناة أي تي في التركية.  

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