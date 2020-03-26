صندوق النقد يوافق على خطة مساعدة للأردن بقيمة 1.3 مليار دولار تمتد على أربع سنوات

أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على خطة مساعدة للأردن بقيمة 1,3 مليار دولار تمتد على أربع سنوات وأصبحت اليوم أكثر إلحاحا بسبب جائحة كوفيد-19.





وبحسب الصندوق ـ ومقره واشنطن ـ وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية اليوم الخميس، فإن عمان ستحصل على الفور على شريحة أولية قدرها حوالى 140 مليون دولار، في حين ستحصل على المبلغ المتبقي على دفعات تمتد على مدى أربع سنوات هي عمر البرنامج الذي يتضمن ثماني مراجعات لدراسة مدى فعاليته.





وبالإضافة إلى الأموال اللازمة لمكافحة الوباء، يتضمن البرنامج تمويل إصلاحات هيكلية تشمل خفض أسعار الكهرباء للشركات وتيسير فرص عمل للشباب.





وكان الطرفان اتفقا على برنامج المساعدات هذا في 30 يناير المالضي، أي قبل أن يتحول فيروس كورونا المستجد إلى جائحة تتهدد الاقتصاد العالمي بتداعيات كارثية.





وقال الصندوق فى بيان إنه "تم إدخال تغييرات على البرنامج لتغطية النفقات غير المدرجة فى الميزانية مثل الطوارئ الصحية والمعدات الطبية".





وأضاف البيان "إذا تبيّن أن تداعيات الوباء شديدة لدرجة أنها ستعرض أهداف البرنامج للخطر، فسيجري تكييفه أكثر مع الظروف المتغيرة، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات".





والأردن الذي يعتبر استقراره أساسيا في المنطقة، هو من أبرز الدول التي تستفيد من مساعدات خارجية ولا سيما من الولايات المتحدة، كما تستفيد المملكة منذ فترة طويلة من برامج مساعدات يقدمها لها صندوق النقد الدولي مقابل إجراء إصلاحات.