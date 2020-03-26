عُمدة طوكيو تطالب المواطنين بالمكوث في المنازل بسبب "كورونا"

طالبت عُمدة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويكي المواطنين بالمكوث في منازلهم والامتناع عن الخروج خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا لأسباب ضرورية؛ وذلك بسبب المخاوف من حدوث زيادة كبيرة في عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا".





وأشارت كويكي إلى تسجيل 41 حالة إصابة بالفيروس في العاصمة اليابانية أمس الأربعاء؛ وذلك في زيادة توازي ضِعف الحالات المسجلة أول أمس الثلاثاء والتي بلغت 17 حالة.





وقالت كويكي في تصريح للصحفيين ، إن طوكيو تواجه مرحلة مهمة في عملية منع حدوث انفجار في عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، داعيةً المواطنين إلى العمل من المنزل خلال أيام الأسبوع، وتجنُّب الخروج ليلًا قدر المستطاع.





وفيما يتعلق بإمكانية إعلان إغلاق المدينة تمامًا، قالت عُمدة طوكيو إن هذا ليس الوقت المناسب لهذه الخطوة، ولكنها ستتخذ أي قرار يكون ضروريًا بناءً على نصيحة خبراء الصحة.











