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رياضة

راموس يطلق مبادرة لمواجهة فيروس كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 09:26 ص
راموس
راموس
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عبدالله هشام
أعلن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، تعاونه مع منظمة الامم المتحدة "اليونيسيف" للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا .

وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الاسبانية قال: "أنا سفير لدى منظمة اليونيسيف وقمنا بشئ لتقديم المساعدة وحاولنا توفير دعم مادي لاجل توفير المعدات الضرورية في المستشفيات".

واكمل : "المنظمة ملتزمة بجلب المعدات الطبية وايصالها الي كل من يحتاج المساعدة الجمعة المقبل والجميع مدعو لتقديم المساعدة معنا ، النادي قام بمعاملتنا بشكل لائق ووجهنا الى القيام بتدريبات في المنزل مع العزل وتنظيم الاكل والاخذ الراحة المناسبة" .

واختتم راموس قائد ريال مدريد تصريحاته قائلا : كرة القدم شئ ثانوي غير مهم علي الاطلاق في الوقت الحالي والسؤال عنه ليس في وقته .
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