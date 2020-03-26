راموس يطلق مبادرة لمواجهة فيروس كورونا

أعلن سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، تعاونه مع منظمة الامم المتحدة "اليونيسيف" للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا .





وفي تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الاسبانية قال: "أنا سفير لدى منظمة اليونيسيف وقمنا بشئ لتقديم المساعدة وحاولنا توفير دعم مادي لاجل توفير المعدات الضرورية في المستشفيات".





واكمل : "المنظمة ملتزمة بجلب المعدات الطبية وايصالها الي كل من يحتاج المساعدة الجمعة المقبل والجميع مدعو لتقديم المساعدة معنا ، النادي قام بمعاملتنا بشكل لائق ووجهنا الى القيام بتدريبات في المنزل مع العزل وتنظيم الاكل والاخذ الراحة المناسبة" .





واختتم راموس قائد ريال مدريد تصريحاته قائلا : كرة القدم شئ ثانوي غير مهم علي الاطلاق في الوقت الحالي والسؤال عنه ليس في وقته .