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رياضة

رئيس يوفنتوس: رونالدو ترك السيدة العجوز للاستمتاع بشمس البرتغال

الخميس 26/مارس/2020 - 10:14 ص
رونالدو
رونالدو
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عبدالله هشام
هاجم جيوفاني كوبولي رئيس نادي يوفنتوس السابق، كريستاينو رونالدو لاعب الفريق الأول بالنادي بعد مغادرة إيطاليا عقب السقوط في أزمة تفشي فيروس كورونا.

وفي تصريحات كوبولى لإذاعة بونتو نوفو قال: "رونالدو سافر بحجة رعاية والدته عقب الفوز على إنتر ميلان في آخر جولة قبل توقف الدورى الإيطالي، وذلك لتعرضها لأزمة دماغية".

وأكمل: "إلا أن رونالدو ظهر مع مجموعة من الأشخاص مستمتعا بشمس البرتغال وباقي لاعبي الفريق يخضعون للحجر الصحي ولم يستطع العودة بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا وتعليق الرحلات إلى إيطاليا".

جدير بالذكر أن فريق يوفنتوس أعلن إصابة المدافع دانيلي روغاني والفرنسي ماتويدي وباولو ديبالا بفيروس كورونا المستجد.
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