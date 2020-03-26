7.6 مليار جنيه حصيلة شهادات ادخار بنك مصر ذات عائد 15% في 4 أيام

قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، إن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15%، بلغت خلال الـ4 أيام الماضية 6ر7 مليار جنيه.





وأضاف الأتربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الخميس - أن الشهادات يمكن شراؤها من خلال مراكز الاتصال والإنترنت البنكي والبريد الإلكتروني، داعيا المواطنين إلى عدم التكدس بمقرات وفروع البنك حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالبنك.





وأكد رئيس بنك مصر أن الشهادة مستمرة لعدة أشهر ولا داعي للزحام ويمكن شراؤها في أي وقت.





وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.





ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصًا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلًا لمبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك"، كما يمكن للعملاء الجدد الشراء من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى نحو 700 فرع ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.



