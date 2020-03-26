وزيرة الهجرة: نتواصل مع الدول الأخرى لإعادة المصريين العالقين.. فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إنه منذ اللحظة الأولى لبداية انتشار فيروس كورونا فى العالم، وزارة الهجرة دشنت غرفة عمليات خاصة للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج، لافتة إلى أنه فى البداية هناك عالقون في مصر يعملون بالخارج وكانوا متواجدين في مصر في إجازة ولم يتمكنوا من العودة بعد إغلاق الدول العربية مجالاتها الجوية، وهذه العمالة لديهم عقود عمل بالدول العربية، وإقامات سوف تسقط، كما أن هناك سيدات عدن وتركن أبناءهن لدى جيرانهن ولم تتمكن من العودة لهم، مشيرة إلى أن غرفة عمليات الوزارة تلقت شرائح مختلفة من استغاثات العالقين داخل مصر.





وأضافت وزيرة الهجرة، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أن أنه كان هناك تواصل بين السلطات المصرية والسلطات في المملكة العربية السعودية والكويت باعتبار أن أكبر تجمع للجالية المصرية في المملكة تليها الكويت، في ظل العلاقات التاريخية وعلاقات الصداقة التي تجمع بين الدول العربية ومصر، وفي ظل احترام مصر للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول العربية بشأن العالقين في الداخل، وكان هناك تجاوب كبير، ووافقت المملكة العربية السعودية على الطيران لإعادة العالقين في المملكة من المصريين الذين ذهبوا لأداء العمرة، ومن توجه للزيارة ولم يتمكن من العودة.









وأشارت إلى أنه مع تطور الأمر اكتشفنا أن هناك مصريين عالقين فى الخارج وبدأت وزارة الهجرة تتلقى الكثير من الاستغاثات من المصريين العالقين فى الخارج، مؤكدة أن الأولوية للعالقين بوجه عام على مستوى العالم سواء فى أوروبا أو أفريقيا.





وأوضحت أن وزير الطيران تعاون مع وزارة الهجرة وأرسل طائرة لإعادة المصريين العالقين من الخارج، مضيفة أنه يتم مخاطبة سلطات الدولة الأخرى لتيسيير الطيران، مؤكدة أن مصر تحترم سيادة الدول الأخرى فى تلك الظروف الاستثنائية التى تتخذ فيها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.