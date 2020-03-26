شهادات ادخار بعائد 15%.. المصريون دفعوا 25 مليار جنيه في 4 أيام





هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، أكد أن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % والتي مدتها سنة بلغت نحو 17.3 مليار جنيه في 4 أيام منذ طرحها مطلع هذا الأسبوع.





وقال عكاشة - في بيان للبنك الأهلي اليوم الخميس - إن أكثر من 85 ألف مواطن قاموا بشراء الشهادات، مشيرا إلى أنه في ضوء ما تلاحظ من إصرار عدد من العملاء الكرام التردد على فروع المصرف و مكاتب ماكينات الصراف الآلي بشكل مكثف خاصة خلال فترة صرف المرتبات، نؤكد على أن شهادة الـ15 % مستمرة.





وداعا رئيس البنك المواطنين الحد من التوجه إلى مقرات البنك وفروعه حفاظًا على الصحة العامة وسلامة كل من العملاء والعاملين..مناشدا المواطنين تفهم طبيعة الإجراءات الاستثنائية التي يتبعها البنك والتي قد تتزايد في ظل هذا التزاحم المستمر.





وأوضح أن البنك سيقوم بتلبية طلبات شراء الشهادات من خلال القنوات الإلكترونية وكذلك الاتصالات الهاتفية على مركز الاتصال لطلب الادخار في هذا الوعاء، مشيرا إلى الانتظار على الهاتف أو إعادة التردد على القنوات الإلكترونية في غير أوقات الذروة أكثر راحة وأمانًا من التزاحم في الفروع أو المناطق العامة.





فيما قال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي، إن حصيلة البنك من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15%، بلغت خلال الـ4 أيام الماضية 7.6 مليار جنيه.





وأضاف الأتربي - في تصريح له اليوم، الخميس - أن الشهادات يمكن شراؤها من خلال مراكز الاتصال والإنترنت البنكي والبريد الإلكتروني، داعيا المواطنين إلى عدم التكدس بمقرات وفروع البنك حفاظا على سلامة المواطنين والعاملين بالبنك، وأكد رئيس بنك مصر أن الشهادة مستمرة لعدة أشهر ولا داعي للزحام ويمكن شراؤها في أي وقت.





وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.





ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكي BM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصًا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلًا لمبادرة "احمي نفسك.. احمي بلدك"، كما يمكن للعملاء الجدد الشراء من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى نحو 700 فرع ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.





ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

يبدو أن المدخرين وجدوا ضالتهم في إعلان بنكي الأهلي ومصر عن طرح شهادات إدخار بعائد 15%، حيث إنه في غضون 4 أيام فقط، في ظل الوضع الراهن المحيط باحتياطات الاحتراز من فيروس كورونا، حيث دفع المصريون حوالي 25 مليار جنيه مصري لشراء تلك الشهادات.