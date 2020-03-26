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رياضة

تقارير.. أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل نادي برشلونة

الخميس 26/مارس/2020 - 01:36 م
برشلونة
برشلونة
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عبدالله هشام
كشفت تقارير صحفية إصابة رامون كانال، رئيس الجهاز الطبي لفريق برشلونة لكرة اليد، بفيروس كورونا المستجد، كأول حالة تصاب بالوباء العالمي داخل جدران النادي الإسباني.

وأكدت صحيفة سبورت الكتالونية أن رئيس قسم الخدمات الطبية في برشلونة رامون كانال هو أول إصابة بفيروس كورونا في نادي برشلونةـ كما أصيب جوزيب انتوني جوتيريز مسعف الفريق بالوباء العالمي ونقل الثنائي إلى المستشفى بعد ظهور أعراض الفيروس. 

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الإدارة يعقد اجتماعا عاجلا اليوم لبحث مصير رواتب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بسبب الأضرار المالية التى لحقت بالنادي بعد أزمة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. 
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