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فن

تعرف على أول ضيوف هنا الزاهد في برنامجها هزر فزر

الخميس 26/مارس/2020 - 02:23 م
هنا الزاهد - هزر
هنا الزاهد - هزر فزر
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آيه عاطف
تنطلق يوم السبت المقبل، أولى حلقات البرنامج الترفيهي "هزر فزر"، الذي تقدمه النجمة هنا الزاهد، وتستضيف من خلاله عددًا كبيرًا من الفنانين.

تستضيف "هنا" على مدار الحلقات باقة من النجوم، الذين يتنافسون من خلال مجموعة من الألعاب المختلفة، إذ ينقسم ضيوف كل حلقة إلى فريقين، كل منهما يضم 3 فنانين.

ومن أبرز ضيوف البرنامج خلال الحلقات المقبلة: الفنان أحمد فهمي وأكرم حسني وماجد المصري وعمرو وهبة ونسرين أمين ومي سليم ووفاء عامر.

برنامج "هزر فزر" تقدمه هنا الزاهد، بدءا من السبت المقبل، 28 مارس، في تمام الساعة العاشرة مساء، عبر قناة cbc.
تعرف على أول ضيوف هنا الزاهد في برنامجها هزر فزر
تعرف على أول ضيوف هنا الزاهد في برنامجها هزر فزر
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