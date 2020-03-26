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محافظات

التزاحم الشديد بأسواق الدقهلية ينذر بكارثة.. ومواطنون: هينشروا كورونا

الخميس 26/مارس/2020 - 03:09 م
تزاحم الشديد بأسواق
تزاحم الشديد بأسواق الدقهلية
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همت الحسينى
شهد سوق كفر االبدماص بالدقهلية تزاحما شديدا حيث شهد تكدسا للمواطنين بصوره تدعو للقلق فى ظل وجود حالات كورونا بالمحافظه، حيث ادى الازدحام الى صعوبه الحركه والسير واقبل المواطنون على شراء احتباجاتهم وكأنهم سيظلون بمنازلهم شهورا.

 وادى هذا المشهد المؤسف الى استياء عدد من المقيمين بالمنطقه والماره معربين عن خوفهم من انتشار الفيروس فى ظل عدم اللامبالاه من البعض حيث قال احمد فريد " حرام والله ايه اللى بيحصل ده شايف اعداد مهوله حرام مش خايفين على نفسكم خافوا على غيركم، هو التعليمات اللى الدوله بتصدرها والقلق ده كله وكمان فيه مطر ومتكدسين حرام عليكم" .

 واضاف محمود على" انا كنت سايق التاكسى بتاعى ومعدى من شارع الدراسات فوجئت بالمنظر ده ، يا عالم انتم بتفكروا ازاى احنا والعالم فى مشكله كببره فيروس قاتل التزاحم ده هينشر العدوى، الدوله عامله اللى عليها بس انتم ايه اللى بتعملوه ده".

وقالت منى سيد" انا سمعت ان بكره وبعده مفيش سوق وعندى اربع اولاد وجوزى عامل باليوميه فبجيب من السوق سعره ارخص من المنافذ والمحلات هنعمل ايه مضطرين" 

فيما طالب عدد من المواطنين المسئولين بالمحافظه بالخروج من مكاتبهم دون انتظار لقطات الشو الاعلامى واتخاذ اجراءات فعليه لمنع ما يحدث فهذا يوحى بكارثه .
التزاحم الشديد بأسواق الدقهلية ينذر بكارثة.. ومواطنون: هينشروا كورونا
التزاحم الشديد بأسواق الدقهلية ينذر بكارثة.. ومواطنون: هينشروا كورونا
التزاحم الشديد بأسواق الدقهلية ينذر بكارثة.. ومواطنون: هينشروا كورونا
التزاحم الشديد بأسواق الدقهلية ينذر بكارثة.. ومواطنون: هينشروا كورونا
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