محافظ الوادي الجديد يكرم الأم المثالية عزيزة عمران

كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، السيدة عزيزة محمد مسعد عمران، من مركز باريس الحاصلة على المركز الأول على مستوى المحافظة، في مسابقة الأم المثالية لعام 2020.





والتي تم اختيارها من بين 27 سيدة، حيث تبلغ من العمر 54 عاما وتعول ولدين، توفي زوجها منذ 22 عاما ورفضت الزواج وعكفت على تربية أولادها حتى حصلوا على الشهادات الجامعية.





وهنأ الزملوط الأم المثالية، موجها لها الشكر ولكل سيدة وأم على أرض المحافظة، مثمنا كفاحهن وتضحياتهن من أجل بناء المجتمع.





من جانب آخر التزم المواطنون منذ أول أيام الحظر بغلق المحال التجارية والأنشطة المدرجة بالقرار تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء ولم يتم تحرير أية محاضر بعدم التنفيذ في ظل التعاون الجاد من أصحاب المحلات والتكاتف مع جهود المحافظة للحفاظ على الوادي الجديد خالية من فيروس كورونا.

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