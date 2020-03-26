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محافظات

محافظ المنيا يكلف بتوفير سكن من الأولى بالرعاية لإحدى الحالات

الخميس 26/مارس/2020 - 03:47 م
صدى البلد
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ايمن رياض
كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، لبحث حالة إحدى السيدات والتي وجهت نداء للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية من الأولى بالرعاية.


وتوجه على الفور نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها.

ووجه نائب المحافظ مسئولي الوحدة المحلية بالتنسيق مع مسئولي التضامن الاجتماعي لتوفير سكن وحياة كريمة لتلك الأسرة.


أكد المحافظ، أنه يتم الاستجابة الفورية للقضايا التي تمس المواطنين، للعمل على إيجاد حلول عملية لها فور رصدها ويتم التوجيه للأجهزة التنفيذية بسرعة التواصل مع المواطنين للاستماع لشكواهم لتقديم المساعدات العاجلة للحالات المتضررة.


وأشار المحافظ، أنه تنفيذًا للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يتم استقبال شكاوى المواطنين إلكترونيا، للموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية www.shakwa.eg ، أو الاتصال بالخط الساخن 16528 ، أو إرسال الشكاوى عن طريق خدمة الواتس بالإدارة 01100585052، او مبادرة صوتك مسموع 15330 - واتس 01150606783.
www.shakwa.eg https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

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