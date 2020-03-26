محافظ المنيا يكلف بتوفير سكن من الأولى بالرعاية لإحدى الحالات

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، لبحث حالة إحدى السيدات والتي وجهت نداء للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية من

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، لبحث حالة إحدى السيدات والتي وجهت نداء للمحافظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للحصول على وحدة سكنية من الأولى بالرعاية.

وتوجه على الفور نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها.

وتوجه على الفور نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها.

وتوجه على الفور نائب المحافظ، أثناء متابعته للالتزام بقرار حظر تنقل المواطنين، لمتابعة الحالة على الطبيعة والاستماع لشكواها، لبحث إمكانية مساعدتها، وتوفير الدعم المناسب لها.

أكد المحافظ، أنه يتم الاستجابة الفورية للقضايا التي تمس المواطنين، للعمل على إيجاد حلول عملية لها فور رصدها ويتم التوجيه للأجهزة التنفيذية بسرعة التواصل مع المواطنين للاستماع لشكواهم لتقديم المساعدات العاجلة للحالات المتضررة.



