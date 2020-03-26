بصورة نادرة.. وليد توفيق يستعيد أيام الشباب

شارك المطرب اللبنانى وليد توفيق متابعيه صورة نادرة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر وليد توفيق وهو في مرحلة الشباب داخل حديقة، نالت إعجاب متابعية وانهالت عليه التعليقات.





من ناحية أخرى يتعاون وليد توفيق مع الفنان هانى شاكر فى أغنية من ‏ألحانه باللهجة اللبنانية بعنوان "كيف بتنسى" وانتهى نقيب الموسيقيين من ‏تصويرها فيديو كليب من إخراج هنا حافظ. ‏





وكانت آخر حفلات النجم اللبنانى وليد توفيق فى العاصمة الغانية أكرا، وذلك بعد غيابه عن حفلات هذا البلد لسنوات عديدة، وحضر الحفل ‏الجاليات العربية هناك وحرص وليد على ارتداء الكمامة الطبية خلال تواجده ‏هناك كإجراء احترازى من تفشى فيروس كورونا المستجد الذى يعانى منه العالم ‏أجمع‎.‎



