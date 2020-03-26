استقرار أسعار الذهب في مصر خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 26-3-2020



ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، الأحد، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.



أسعار الذهب في مصر



سجل سعر الجرام الذعب عيار 21 اليوم،الخميس 698 جنيها للجرام بدون مصنعية، وهو الأكثر انتشارا فى مصر.



وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 24ما بين 798 جنيها إلى 805 جنيهات .



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 ما بين 731 جنيها إلى 738 جنيها



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 598جنيها إلى 603 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية .



تتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 465 جنيها إلى469جنيها .



تتراوح سعر الجنيه الذهب5584جنيها إلى 5632، يزن 8 جرامات

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وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

استقرت أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم الخميس 26-3-2020 ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو698جنيهًا بعد أن كان يسجل 692 جنيهًا، ، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.