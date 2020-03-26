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أخبار البلد

سبب تأخر البيان الرسمي من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

الخميس 26/مارس/2020 - 05:23 م
صدى البلد
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محمد غالي
قررت الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، بالتعاون مع وزير الإعلام الدكتور أسامة هيكل، الإعلان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، يوميًا بمؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرا.

واتضح أن سبب تأخر صدور البيان اليوم، انعقاد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ظل زمن كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-

الحالات الجديدة:- 54

الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 113

الوفيات الجديدة:- 1

عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 95

إجمالي الوفيات:- 21

إجمالي أعداد المصابين:- 456

سبب تأخر البيان الرسمي من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل
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