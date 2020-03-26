سبب تأخر البيان الرسمي من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. تفاصيل

قررت الدكتوره هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أمس، بالتعاون مع وزير الإعلام الدكتور أسامة هيكل، الإعلان عن مستجدات فيروس كورونا المستجد، يوميًا بمؤتمر في تمام الساعة الثانية ظهرا.





واتضح أن سبب تأخر صدور البيان اليوم، انعقاد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ظل زمن كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا، وجاءت كالتالي:-





الحالات الجديدة:- 54





الحالات التي تم تحول نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية:- 113





الوفيات الجديدة:- 1





عدد حالات الشفاء ( الخروج حتي الان):- 95





إجمالي الوفيات:- 21





إجمالي أعداد المصابين:- 456



