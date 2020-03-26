هل لا يزال يتواجد سائحون في مصر؟.. محافظ البحر الاحمر يكشف التفاصيل

اعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر ان "البحر الاحمر" لم يتبق بها سوى 300 سائح، وأن آخر فرصة للمغادرة هي 1 أبريل، لافتًا إلى أنهم لم يطلبوا من أي سائح المغادرة، طبقًا لتعليمات رئيس الوزراء.





وأضاف: "لو الازمه دي عدت اعداد السياحه هتضاعف عشان هيكون في ثقه في الاجراءات اللي اتاخذت واللي بيحصل ده لصالح كل مواطن مصري كل واحد يحافظ على نفسه وهو ده المطلوب ما فيش اكثر من كده".





فيما أكدت مصادر ملاحية بمطار الغردقة الدولي أن السائحين والمواطنين الروس المتواجدين بالبحر الأحمر سيغادرون مطار الغردقة الدولي على متن رحلات جوية بمعدل رحلتين، الخميس والجمعة،.

ومن المقرر أن تغادر الرحلات إلى مطار العاصمة موسكو، حيث أن هذه الرحلات خصصتها الحكومة الروسية لنقل مواطنيها الذين يتواجدون بالبحر الأحمر.

فيما تتواصل عمليات مغادرة السائحين من مختلف الجنسيات الأخرى إلى بلادهم بعد انتهاء إجازاتهم السياحية بمنتجعات البحر الأحمر.

وقدرت مصادر سياحية إجمالي عدد السائحين الذين غادروا البحر الأحمر لبلادهم منذ الأسبوع الماضي بنحو ٧٠ ألف سائح بعد تعليق مصر استقبال الرحلات الدولية.



