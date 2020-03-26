مؤشرا البحرين يقفلان على ارتفاع

أقفل مـؤشر البحريـن العام اليـوم, عند مستوى 1,388.78 بارتفاع قدره 3.71 نقاط مـقارنـة بإقفالـه أمس، كما أقفل مؤشر البحريـن الإسلامـي عند مستوى 600.18 بارتفاع قـدره 1.67 نقطة مـقارنة بإقفاله السابق.









وتداول الـمستثـمرون في "بـورصة البحريـن" 2.22 مليون سهم، بقيـمة إجـمـالية قدرها 613.57 ألف ديـنـار بـحريــنـي, تـم تنفيذها خلال 93 صفقة.









وعلى صعيد آخر، أغلق مؤشر سوق مسقط (30) عند مستوى ٧٤ر٣٥٣٨ نقطة منخفضا بـ ٣٣ر١٧ نقطة وبنسبة ٤٨٧ر٠% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت ٠٧ر٣٥٥٦ نقطة.









وبلغت قيمة تداولات اليوم مليونًا و٦٠ ألفًا و٧٦٣ ريالًا عمانيًا منخفضة بنسبة ٤ر٢٣% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و٣٨٤ ألفًا و٧٩٩ ريالًا عمانيًا.



